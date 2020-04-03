МОСКВА, 2 апр /ПРАЙМ/. Основной владелец и председатель совета директоров "Уралхима" Дмитрий Мазепин предложил первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову ряд мер для стимулирования потребления в России продукции химической промышленности, письмо с соответствующими предложениями имеется в распоряжении РИА Новости.

Мазепин в своем письме указывает, что объемы внесения удобрений российскими аграриями сейчас ниже мировых. "С целью увеличения потребления внутри страны, а также для стабилизации цен, предлагаем в качестве антикризисной меры предусмотреть прямые субсидии сельхозпроизводителям на повышение плодородия почв", — говорится в обращении.

По оценке компании, совокупный эффект от такой меры — рост внутреннего потребления, увеличение объема производства сельхозпродукции, увеличение налогооблагаемой базы для производителей удобрений и потребителей.

Другое предложение — рассмотреть вопрос о расширении субсидирования экспортных поставок продукции. "Уралхим" указывает, что цены на газ в России (основной источник сырья для производства азотных удобрений) в марте-апреле стали выше стоимости спотовых контрактов в странах Евросоюза, в результате отечественные производители находятся в конкурентном неравенстве.

"Разница в цене приведет к снижению рентабельности производства удобрений в России и снижению объема экспорта. Возможный выход из ситуации — сокращение издержек на транспортировку продукции (вопрос актуален учитывая географическую удаленность наших заводов от морских портов)", — отмечает Мазепин.

"Учитывая возросшие риски наращивания длительного хранения удобрений при слабом спросе (затоваривание складов), просим рассмотреть возможность о временном снятии ограничений на перевозки через страны Прибалтийского региона для всех производителей минеральных удобрений на 2020 год. Просим также рассмотреть вопрос о субсидировании затрат на оплату морского фрахта и контейнерного фрахта, так как указанные расходы подвержены рискам роста вследствие снижения предложения на рынке свободных для использования судов", — добавляется в письме.