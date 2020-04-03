МОСКВА, 3 апр /ПРАЙМ/. Союз российских пивоваров (СРП) обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой ввести в России на время борьбы с коронавирусом единые федеральные правила оборота пивоваренной продукции, соответствующее письмо союза имеется в распоряжении РИА Новости.

"Союз российских пивоваров вынужден обратиться к Вам в связи с участившейся практикой ужесточения правил оборота пивоваренной продукции властями субъектов Российской Федерации под предлогом борьбы с распространением коронавируса", — говорится в письме.

"Союз российских пивоваров… просит Вас на время борьбы с пандемией коронавируса ввести в России единые федеральные правила оборота пивоваренной продукции, которые поддержат легальных производителей пива и защитят потребителей от нелегальной, опасной для здоровья алкогольной продукции", — добавляется в обращении.

В письме отмечается, что ограничения на продажу пива "драматически усугубляют" положение компаний пивоваренной отрасли, которые с начала марта уже потеряли значительную часть сбыта по причине закрытия предприятий общественного питания. При этом, добавляет союз, подавляющее большинство из почти 1,5 тысяч российских пивоваренных предприятий — субъекты малого и среднего бизнеса.

"Как и все российские предприниматели, пивовары оказались в крайне сложных условиях: обвал курса рубля, падение цен на нефть, снижение покупательской активности населения. И сегодня пивовары так же, как и весь отечественный малый и средний бизнес, нуждаются в поддержке", — указывает СПР.

Союз добавляет, что ограничения оборота пива могут стать катализатором многочисленных банкротств пивоваренных компаний и их бизнес-партнеров. При этом, пишет СРП, цели снижения потребления алкоголя гражданами не будут достигнуты, поскольку население имеет возможности переключиться на нелегальную крепкую алкогольную продукцию, потребление которой сопряжено с риском для здоровья.

"Союз российских пивоваров выступает категорически против любых инициатив и мер по ограничению легального оборота алкогольной продукции, в частности, пива, в период пандемии коронавируса. Такие шаги приведут к разорению большинства пивоварен, росту безработицы и увеличению потребления опасных для здоровья суррогатов", — заключается в письме.