МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рекомендовал Центральному Банку проанализировать расходы заемщиков по ипотечным кредитам и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов. Об этом сообщается в перечне поручений на сайте Кремля.

"Рекомендовать Банку России проанализировать совместно с акционерным обществом "Дом.РФ" расходы заемщиков по ипотечным жилищным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов ", — говорится в сообщении.

Срок исполнения поручения — 1 мая. Ответственными назначены глава ЦБ Эльвира Набиуллина и гендиректор компании "Дом.РФ" Виталий Мутко.

Еще одно поручение президента было дано правительству совместно с Банком России разработать до 1 мая программу по развитию жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования.

"Правительству Российской Федерации… разработать совместно с Банком России программу действий по развитию жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования и представить ее для рассмотрения на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Срок −1 мая 2020 г. Ответственные: Мишустин М.В., Набиуллина Э.С.", — отмечается в документе.

Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину до 1 сентября представить предложения по упрощению процедуры госрегистрации прав на объекты недвижимого имущества.

"Правительству Российской Федерации… представить предложения по упрощению процедуры государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества", — говорится в перечне.

ПОСЛЕДСТВИЯ ПАНДЕМИИ

Президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам вместе с ЦБ принять меры по преодолению экономических последствий, вызванных распространением коронавируса, сообщается на сайте главы государства.

"Правительству Российской Федерации и органам государственной власти субъектов РФ совместно с Банком России принять меры по преодолению экономических последствий, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", — говорится в сообщении.

Президентом поручено, в том числе, принять меры, обеспечивающие устойчивость системообразующих и градообразующих предприятий и отраслей, а также устойчивость и сбалансированность бюджетов регионов. Помимо этого, поручено принять меры по поддержке малого и среднего бизнеса, а также по минимизации последствий пандемии для граждан РФ.