МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в марте упал до 29,7 пункта с уровня февраля в 51,6 пункта, сообщает исследовательская организация Markit Economics.

Показатель является минимальным за всю историю исследований организации с июля 1998 года. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ждали значения показателя на уровне предварительной оценки в 31,4 пункта.