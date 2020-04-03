МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) в январе-марте текущего года сократила перечисления в бюджет РФ на 10,27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,188 триллиона рублей, а в марте увеличила на 3,8% — до 465,55 миллиарда рублей, следует из сообщения службы.

"За три месяца 2020 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, составила 1 триллион 187,88 миллиарда рублей. В марте текущего года ведомство увеличило перечисления в бюджет на 3,8% — до 465,55 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.