МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Объем продажи валюты по бюджетному правилу в период с 7 апреля по 12 мая 2020 года составит 77,8 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 3,5 миллиарда рублей, сообщил в пятницу Минфин РФ.

"Ожидаемый объем недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением базовой цены на нефть над фактически сложившейся ценой, прогнозируется в апреле 2020 года в размере – 55,8 миллиарда рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам марта 2020 года составило — 22 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

"Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет —77,8 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 апреля 2020 года по 12 мая 2020 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте — 3,5 миллиарда рублей". — отмечает Минфин.

Минфин РФ по бюджетному правилу покупает валюту на дополнительные доходы, поступающие в бюджет при высокой цене нефти, направляя эти средства на счета в Банке России для последующего перечисления в ФНБ. В случаях, когда цена нефти оказывается ниже установленного правилом уровня (в 2020 году это 40,2 доллара за баррель), ЦБ продает валюту, направляя полученные средства на финансирование дефицита бюджета.

В предыдущий период, с 6 марта по 6 апреля, Минфин планировал купить валюту на 133,3 миллиарда рублей, направляя на эти цели по 6,3 миллиарда рублей в день. Однако 9 марта из-за резкого падения мировых цен на нефть ЦБ объявил о приостановке покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, а с 10 марта регулятор начал упреждающую продажу валюты для поддержания финансовой стабильности в РФ. В тот же день ЦБ продал валюту на 3,6 миллиарда рублей, затем ежедневный объем операций менялся.

Помимо этого, с 19 марта ЦБ продает дополнительные объемы валюты из ФНБ для реализации сделки по Сбербанку. Эти продажи проходят в случае цены нефти Urals ниже 25 долларов за баррель. Общий объем продаж валюты с учетом этих операций 19 марта вырос до 7,7 миллиарда рублей, затем ЦБ постепенно наращивал его: с расчетами на 2 апреля он составил 15,8 миллиарда рублей.