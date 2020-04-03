МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в еврозоне в феврале вырос на 0,9% по сравнению с январем, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат.

Аналитики ожидали, что в феврале показатель вырос в месячном выражении только на 0,1%.

В годовом исчислении объем розничных продаж в еврозоне в феврале увеличился на 3%, хотя аналитики ждали роста на 1,7%.

В Евросоюзе розничные продажи в феврале увеличились на 0,8% по сравнению с январем, а в годовом исчислении — на 3,2%.

Наибольший рост продаж в годовом выражении в феврале зафиксирован в Румынии (+11,9%), Венгрии (+11,4%), а также Португалии (+8,7%). Снижение было зафиксировано в Словении (-5,2%).

Объем продаж продовольствия и табачной продукции в еврозоне в годовом выражении в феврале вырос на 3,2%, а в ЕС — на 3,1%. Розничные продажи непродовольственных товаров в годовом выражении выросли на 2,9% в еврозоне, а в Евросоюзе — на 3,6%.