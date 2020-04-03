МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Всемирная продовольственная программа (WFP) ООН из-за пандемии коронавируса опасается масштабного голода, сообщило издание Welt со ссылкой на представителя берлинского филиала WFP Беттину Люшер.

"Мы бьем тревогу. Мы опасаемся, что ожидается большой кризис", — заявила Люшер в интервью агентству Evangelischer Pressedienst (EPD).

По словам Люшер, WFP оказывает помощь 87 миллионам человек более чем в 80 странах мира. Оказание помощи осложняется из-за войн, изменения климата, засух и наводнений, а теперь к этому добавляется пандемия коронавируса. Представитель WFP подчеркнула, что коронавирус проник уже практически во все африканские страны.

"Мы находимся в беспрецедентной ситуации, с которой мы, как крупнейшая в мире организация по оказанию помощи, еще никогда не сталкивались", — сказала Люшер, добавив, что речь идет об "абсолютно неизведанной территории".

Представитель WFP отметила, что пандемия коронавируса грозит привести к росту числа голодающих в мире, которых, по подсчетам ООН, сейчас насчитывается около 820 миллионов.