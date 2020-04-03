МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. ЦБ Китая снизит норму резервирования для средних и малых банков на 1 процентный пункт, говорится в заявлении на сайте регулятора.

Отмечается, что снижение будет осуществляться в два этапа — с 15 апреля и с 15 мая, каждый раз на 0,5 процентного пункта. "Это позволит высвободить долгосрочное финансирование в объеме около 400 миллиардов юаней (56,4 миллиарда долларов)", — добавил регулятор.

Народный банк Китая также принял решение снизить процентную ставку по избыточным депозитам финансовых учреждений в Центробанке с 0,72% до 0,3% с 7 апреля.