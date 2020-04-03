МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Введение нерабочих дней в России в апреле, необходимое для борьбы с коронавирусом, неизбежно негативно скажется на экономике страны, может стоить ей 1,5-2% ВВП, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на онлайн пресс-конференции в пятницу.

"В России, как вчера объявил президент, период нерабочих дней, начавшийся в этот понедельник, продлится до 30 апреля. Во многих регионах вводятся дополнительные ограничения на экономическую деятельность. Эти меры, которые совершенно необходимы для борьбы с эпидемией, к сожалению, неизбежно негативно скажутся на экономике", — сказала Набиуллина.

"Опыт других стран показывает, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1,5-2% годового ВВП, но совокупный эффект будет зависеть от того, насколько длительными будут ограничительные меры", — добавила она.

По словам главы ЦБ, инфляция в РФ ожидаемо ускорилась, но годовая еще значимо ниже 4%, а наблюдавшийся в марте всплеск инфляции в РФ будет краткосрочным. "Инфляция ожидаемо ускорилась в последнее время, но годовая инфляция, тем не менее, пока еще значимо ниже 4%. Мы будем следить за динамикой роста цен, данные за последние недели марта подтверждают наше мнение, что наблюдаемый всплеск будет краткосрочным и не будет иметь значимых вторичных эффектов на инфляционные ожидания. При этом последствия от ограничительных мер для совокупного спроса — как части внешнего спроса, так и внутреннего, вероятно, будут носить более длительный характер. Это будет значимым дезинфляционным фактором", — сказала Набиуллина.

Рыночная ситуация, по ее словам, в РФ улучшилась, но пока далека от нормальной. "В целом можно сказать, что рыночная ситуация улучшилась, хотя, конечно, еще пока далека от нормальной", — сказала Набиуллина.

Также она отметила, что в настоящий момент дополнительных мер для обеспечения финансовой стабильности не требуется, но ЦБ в случае необходимости готов задействовать дополнительные инструменты.

Банк России видит потенциал для снижения своей ключевой ставки в течение текущего года и будет выбирать нужный момент для этого, заявила также глава ЦБ. "Мы видим некоторый потенциал для снижения ключевой ставки в течение 2020 года. Будем выбирать правильный момент, когда мы сможем этот потенциал начать использовать", — сказала она.

Ранее, на заседании 20 марта, Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне в 6% годовых. Тогда же Набиуллина заявляла, что регулятор видит потенциал снижения ключевой ставки в среднесрочной перспективе.

ШОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ШОК СПРОСА

Набиуллина сообщила также, что Банк России наблюдает беспрецедентный шок предложения в стране в связи с мерами по борьбе с коронавирусом, на него одновременно накладывается и шок спроса.

"Очень важно осознавать, что мы наблюдаем беспрецедентный шок предложения. Многие люди и бизнесы вынуждены временно прекратить работу в текущих условиях не из-за недостаточного спроса, а из-за ограничений, направленных на борьбу с эпидемией. Также нарушены некоторые производственные связи и цепочки. Но на шок предложения накладывается и шок спроса", — сказала глава ЦБ.

По ее словам, к шоку спроса привели снижение доходов, рост неопределенности. Еще одним негативным фактором может стать ухудшение финансового положения предприятий, отметила Набиуллина и упомянула, что во многих странах принимаются меры по их поддержке.

"Если бы ситуация ограничилась только шоком предложения, то мы бы имели ситуацию пусть и довольно глубокого спада, но за ним быстро следовал компенсирующий рост экономики. Однако наличие дополнительных факторов со стороны спроса, а также возможное ухудшение финансового положения компаний может удлинить стадию выхода из спада", — добавила глава ЦБ.

Скорость выхода из спада будет существенно зависеть от ситуации в глобальной экономике — в частности, от выравнивания спроса и предложения на нефтяном рынке, сказала глава ЦБ.

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА И БАНКИ В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ

Финансовая система и банки России подошли к текущей ситуации в хорошем состоянии, у них есть возможность пройти ее спокойно. "В целом, финансовая система и банки подошли к этому периоду в достаточно хорошем состоянии — и с капиталом накопленным реальным, и с ликвидностью. Поэтому у них есть все возможности этот период пройти спокойно, безусловно, с учетом наших мер по регуляторным послаблениям, и, если нужно, по предоставлению ликвидности", — сказала Набиуллина.

Она также отметила, что Банк России в связи с тем, что ситуация постоянно меняется, готов принимать дополнительные регуляторные послабления.

По словам Набиуллиной, продажи валюты в рамках бюджетного правила эффективны и способствуют стабилизации рынка. "В нашем случае мы также видим эффект от продажи валюты в рамках бюджетного правила, как стандартных продаж, привязанных к цене на нефть 42 доллара за баррель, так и дополнительных за счет сделки по Сбербанку и привязанных к цене на нефть 25 долларов за баррель", — сказала она.

"Эти продажи, как мы уже говорили, компенсируют выпадающие объемы экспортной выручки от продажи нефти, нефтепродуктов, природного газа при снижении цен на нефть ниже 25 долларов за баррель и тем самым способствуют стабилизации рыночной конъюнктуры", — добавила Набиуллина.

ПОСЛАБЛЕНИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РЫНКА

Банк России сегодня вводит ряд послаблений для участников рынка ценных бумаг из-за коронавируса, в том числе в отношении ликвидности и периодичности отчетности, заявила Набиуллина.

"Мы сегодня вводим ряд регуляторных послаблений — это для профессиональных участников рынка ценных бумаг — в том, что касается обязательств по расчету краткосрочной ликвидности и достаточности капитала, а также увеличиваем периодичность предоставления отчетности", — сказала она.

"Также регуляторные послабления коснутся участников коллективных инвестиций. Переносится на более поздние сроки введение нормативов к размещению средств пенсионных резервов, требования по снижению концентрационных лимитов для НПФ и ПИФов, временно смягчаются требования к расчету чистых активов, что позволит управляющим компаниям не переоценивать стоимость ценных бумаг в составе соответствующих портфеле", — добавила глава ЦБ РФ.

Также она сказала, что Банк России принял решение перенести дифференциацию надбавок для банков за системную значимость на будущий год. "Мы приняли решение, действительно, часть регуляторных мер перенести на более поздние сроки. Например, мы в прошлом году долго обсуждали с участниками рынка вопрос введения дифференцированных надбавок на системную значимость. Мы приняли решение перенести дифференциацию надбавок на 2021 год", — сообщила Набиуллина.

На 2022 год было перенесено введение норматива концентрации, который потенциально может ограничить выдачу кредитов крупнейшим компаниям. Вероятно, также будет отложено до следующего года регулирование, связанное со сделками слияний и поглощений, заключила она.



