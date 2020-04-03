НА ДОМАШНЕМ РЕЖИМЕ

Главной темой состоявшегося в четверг второго по счету обращения президента Владимира Путина к россиянам в связи с коронавирусом стало продление вынужденного нерабочего периода до 30 апреля. Рабочие места и зарплаты граждан будут сохранены. Путин уже подписал соответствующий указ. Данная мера доказала свою эффективность, поэтому власти продолжают действовать на опережение, пояснил он. Путин призвал россиян вунимательно относиться к требованиям властей и рекомендациям медиков. Органы власти, больницы, аптеки, магазины товаров первой необходимости и службы жизнеобеспечения продолжат работу в течение периода нерабочих дней. Президент также поручил установить в регионах особый порядок передвижения лиц и транспортных средств, за исключением межрегиональных перевозок.

Главам регионов России предоставят дополнительные полномочия, они до конца недели должны будут определить набор конкретных мер по предотвращению распространения коронавируса. Степень жесткости мер будет зависеть от ситуации с коронавирусом в каждом конкретном регионе. При необходимости дополнительных ограничений для системообразующих предприятий местные власти обязаны согласовывать соответствующие решения с федеральным правительством. Путин поручил полпредам плотно контролировать работу регионов. О новых мерах к нарушителям режима самоизоляции заявили власти Москвы. В мэрии сообщили, что штрафовать будут москвичей, собирающихся большими группами, а на особом контроле будут те, кто уже заболел коронавирусом и члены их семей. Для них предусмотрены штрафы до 5 тысяч рублей, остальные пока отделаются предупреждением.

НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Путин поручил правительству и регионам вместе с ЦБ принять меры по преодолению экономических последствий, вызванных распространением коронавируса. Они должны обеспечить устойчивость системообразующих и градообразующих предприятий и отраслей, а также устойчивость и сбалансированность бюджетов регионов. Помимо этого, поручено принять меры по поддержке малого и среднего бизнеса, а также по минимизации последствий пандемии для граждан РФ. Президент подчеркнул, что в текущей ситуации важно сохранение рабочих мест и доходов граждан. Он также рекомендовал ЦБ принять меры по снижению стоимости ипотечных кредитов. Со своей стороны Банк России с 6 по 30 апреля продолжит ежедневные операции по ликвидности и сделки на внутреннем валютном рынке.

На данный момент, по словам премьера Михаила Мишустина, на борьбу с распространением коронавирусной инфекции и антикризисные меры в стране зарезервировано 1,4 триллиона рублей. Сюда входят как меры медицинского характера, такие как размещение коек в больницах регионах и закупка тест-систем, так и выплаты для отраслей и секторов экономики. В частности, малому и среднему бизнесу будут предоставлены федеральные субсидии, а для сохранения занятости в наиболее пострадавших отраслях кабмин выделит 2,6 млрд рублей. Банки на этой неделе уже начали кредитовать предприятия малого и микробизнеса под 0% для выплаты зарплат работникам, а сенаторы в четверг одобрили закон о предоставлении кредитных каникул для граждан и предприятий малого и среднего бизнеса, пострадавших от пандемии. Кабмин будет постоянно докладывать Путину о мерах по поддержке граждан на фоне COVID-19.

НЕФТЯНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ

На этой неделе формально закончилось действие сделки ОПЕК+ — ее участники с 1 апреля больше не обязаны соблюдать взятые на себя обязательства по сокращению добычи. Однако падение цены на нефть с начала года почти в три раза вынудило их согласиться на переговоры о дальнейшем взаимодействии. Как стало известно, нефтедобывающие страны договорились 6 апреля провести встречу ОПЕК+, на которой обсудят возможность сокращения добычи на 10 млн баррелей в сутки. Распределения квот пока нет, к формату ОПЕК+ могут присоединиться и ряд новых стран. Как выяснилось, обвал нефтяных котировок беспокоит, в том числе, США, которые активно участвуют в обсуждении. Президент Дональд Трамп заявил, что в беседах с руководством России и Саудовской Аравии не обсуждал возможные уступки со стороны США. При этом он путался в цифрах – сначала сообщил, что Саудовская Аравия и РФ могут сократить свою добычу на 10 млн баррелей в сутки, а через 20 минут он назвал объем в 15 млн баррелей.

Российская сторона сообщила, что речь ни о каких сделках взамен ОПЕК+ пока не идет, а также выразила сомнение в возможности сократить добычу на 20 млн баррелей в сутки. Это примерно половина из общей добычи всех стран, но даже такое сокращение не возымеет принципиального действия – необходим рост спроса, который существенно просел из-за коронавирусных ограничений. Коронавирус снизил цену нефти на 25 долларов за баррель, ОПЕК+ могла нивелировать лишь 5-7 долларов, сообщили в Минэнерго РФ. Министры энергетики РФ и США обсудили сотрудничество на энергорынке по линии "большой двадцатки", однако никаких решений озвучено не было. Эр-Рияд также заявил, что не обсуждает расширение ОПЕК+, нет и переговоров по балансировке рынка.

НЕФТЬ ТОЛКАЕТ РЫНКИ ВВЕРХ

Несмотря на то что даже намеков на компромисс пока нет, новости о нем всколыхнули цены на нефть. В четверг после высказываний Трампа нефть Brent подскакивала на 40%, до 36 долларов за баррель. После некоторого отката она продолжила рост в пятницу и превысила 33 доллара за баррель. Рубль отреагировал на это резким укреплением. Днем в пятницу евро упал ниже 83 рублей впервые с 17 марта, доллар торговался ниже 77 рублей. Рынок акций РФ вырос на 3-5%, локомотивом роста закономерно стали бумаги нефтегазовых компаний. Зарубежные биржи оказались скромнее – их рост не превышал 2%. Биржи Европы в пятницу и вовсе снижались на опасениях за экономических ущерб от коронавируса. Однако в четверг вечером там тоже дорожали бумаги энергетического сектора.

На фоне объявленных на этой неделе итогов первого квартала 2020 года даже небольшой рост выглядит вполне оптимистично. За завершившийся первый квартал индекс Мосбиржи потерял 17,63%, РТС упал на 34,51%. Рубль обвалился к доллару в марте на 15% и на 21% за квартал. По данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index, российские миллиардеры за первый квартал потеряли 62,6 млрд долларов. В других странах ситуация не лучше – биржи Европы пережили сильнейшее падение как минимум за 18 лет, потеряв 23-26%. Индекс FTSE 100 закрыл торги первого квартала с худшим итогом с 1987 года. В США индекс Dow Jones потерял с начала года 22,7%, что стало рекордным падением за всю историю наблюдений, S&P 500 потерял 19,4% — максимально с 1938 года. А индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился за квартал на 14,5%. Аналитики уже называют 2020 год провальным для мировой экономики и ожидают рецессию, а ООН даже опасается масштабного голода из-за коронавируса.

НОВОСТИ ОТ ТИНЬКОВА

В четверг российский бизнесмен Олег Тиньков в своем заявлении сообщил, что 19 марта передал права владения акциями TCS Group, в которую входит "Тинькофф банк", в семейный траст. Это позволит сохранить акции в семье при любых возможных обстоятельствах, даже в случае его смерти, пояснил он. Ранее Тиньков сообщил, что болен лейкемией в острой форме и борется за свою жизнь. В ближайшие недели банкир намерен покинуть пост главы совета директоров "Тинькофф банка". Уже стало известно, что его сменил Станислав Близнюк, занимавший пост зампреда правления банка. Ранее глава группы Оливер Хьюз говорил, что не ожидает смены основного акционера. По данным на сайте группы TCS, Тиньков, основной ее акционер, владеет долей в 40,4%, еще 6,5% акций находятся у менеджмента, а остальные 53,1% — в свободном обращении.

После появления этой информации депозитарные расписки TCS Group усилили снижение и упали почти на 5% на Мосбирже. Ранее рейтинговое агентство Fitch заявило, что не видит влияния на рейтинг "Тинькофф банка" из-за новостей о Тинькове. Правда, тогда не было информации о том, что он покидает свой пост. Сейчас эксперты высказывают мнение, что решение Тинькова о выходе из совета директоров не скажется на деятельности "Тинькофф банка". Оно продиктовано необходимостью наследования в непредвиденных обстоятельствах, учитывающего проблемы со здоровьем Тинькова. Они назвали правильным шагом его выход из состава совета директоров с точки зрения корпоративного управления на фоне продолжающегося расследования Налоговой службы США. Однако акции банка будут какое-то время отставать от рынка, пока инвесторы не увидят, что он справляется с текущими проблемами. Не так страшен импорт. Почему бензин в России вскоре вновь подорожает

БЕНЗИН НАЦЕЛИЛСЯ НА РОСТ

На бензиновом рынке РФ сложилась патовая ситуация – моторное топливо не дешевеет, как за границей на фоне падения цен на нефть. Сейчас литр импортного бензина со всеми сборами стоит дороже отечественного на 6-8 тысяч рублей за тонну. К этой нестыковке привело существование демпферного механизма, придуманного, чтобы сглаживать влияние колебаний цены на нефть на стоимость топлива в РФ. При дорогой нефти бюджет компенсировал нефтяникам потери от того, что они продавали топливо внутри страны, а не на экспорт. Если нефть дешевеет, то уже нефтяники платят в бюджет. Именно это сейчас и происходит.

В этой ситуации Россия может начать импорт бензина из Европы, вернувшись к состоянию 1990-х годов, пишут СМИ. Эксперты сомневаются, что этот вариант будет реализован — несмотря на очевидную выгоду, поставки из-за границы не заработают в полную силу. В отличие от 90-х годов прошлого века для их организации требуется пройти огромное количество согласований, получить массу разрешений, что для потенциальных экспортеров станет слишком сложной задачей. К тому же, нельзя забывать о логистических расходах – далеко не везде есть инфраструктура для принятия импортного топлива, особенно если речь идет не о европейской части России. По их мнению, у властей есть два варианта – менять демпфер, что долго и хлопотно, либо закрыть рынок для импорта путем введения заградительных пошлин. Для потребителя ни один вариант развития ситуации не выглядит оптимистично, поскольку цены на бензин вырастут в любом случае.