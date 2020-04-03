КИЕВ, 3 апр — ПРАЙМ. Украина рассчитывает привлечь в свой бюджет в текущем году 5 миллиардов долларов от Международного валютного фонда (МВФ) в рамках программы сотрудничества, заявил в пятницу министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Мы с МВФ согласовали рамки доходов и дефицита. Мы четко определили, сколько у нас есть возможности и ресурса по наполнению бюджета. Остается согласовать технический меморандум… Мы надеемся до конца года получить от МВФ дополнительно до 5 миллиардов долларов в бюджет", — заявил Марченко в ходе дискуссии на тему "План первоочередных мер для выхода из кризиса".

Ранее президент страны Владимир Зеленский заявлял, что для заключения новой кредитной программы с МВФ на сумму около 8 миллиардов долларов и получения еще порядка 2 миллиардов от ЕБРР и Всемирного банка необходимо принять законы о рынке земли и банковском регулировании.