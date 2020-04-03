МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Безработица в США в марте выросла на рекордные с января 1975 года 0,9 п.п., до 4,4% в месячном выражении с уровня февраля в 3,5%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики уменьшилось на 701 тысячу, сообщает министерство труда страны.

По данным агентства Рейтер, снижение числа рабочих мест в марте в несельскохозяйственных отраслях стало первым с сентября 2010 года.

Аналитики, опрошенные Рейтером, ожидали роста безработицы на уровне 3,8%. Также эксперты ожидали снижения числа рабочих мест только на 100 тысяч.

Минтруд США также сообщил, что почасовая заработная плата в стране в марте выросла на 3,1% в годовом выражении и составила 28,62 доллара. В месячном выражении она увеличилась на 11 центов.