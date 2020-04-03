МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин против того, чтобы начать раздавать финансовую помощь на руки в условиях нерабочих дней, объявленных из-за коронавируса, так как это неподъемно для бюджетов регионов.

"Вы знаете, там тоже дискуссия идет о том, что надо немедленно всем выплатить из бюджета. Это тоже неправильно. Бюджеты треснут, они не смогут даже обеспечивать систему здравоохранения и так далее", — заявил Собянин в интервью "Первому каналу".

"Здесь бизнес тоже в этой ситуации должен проявить свою социальную позицию. Мы же не говорим о том, что на полгода надо распустить (сотрудников — ред.) по отпускам", — считает он.

Он отметил, что "речь идет пока о месяце". "Один месяц. Я думаю, у большинства предприятий хватит ресурсов, чтобы обеспечивать ту часть людей, которые сегодня не работают. Еще раз повторю: она не такая большая, правда", — сказал мэр. Вместе с тем он добавил, что те виды бизнеса, где больше всего людей прекратили ходить на работу, нуждаются в приоритетной поддержке.

"Надо, конечно, сказать и то, что эта часть сконцентрирована в секторах торговли, услуг, гостиничный бизнес. И, конечно, это те отрасли, которым надо помогать в первую очередь", — отметил мэр.