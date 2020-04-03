МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Объявленный нерабочим на фоне распространения в России коронавируса апрель неизбежно негативно скажется на экономике и даже может стоить ей 1,5-2% ВВП, однако отрицательные эффекты в основном будут сконцентрированы во втором квартале, а уже во втором полугодии ситуация начнет возвращаться в нормальное русло, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

При этом регулятор ожидает, что закрытие деятельности ряда предприятий может привести и к росту безработицы в стране, хотя это будет зависеть от того, какие ограничительные меры будут приниматься в регионах.

НЕ ВСЕ ПОТЕРЯНО

Однако не все так мрачно: по словам Набиуллиной, рыночная ситуация в стране улучшилась, хотя пока еще и далека от нормальной. При этом каких-либо дополнительных мер для обеспечения финансовой стабильности в настоящее время не требуется, уверена она.

"Финансовая система и банки подошли к этому периоду в достаточно хорошем состоянии — и с капиталом накопленным реальным, и с ликвидностью. Поэтому у них есть все возможности этот период пройти спокойно, безусловно", — подчеркнула глава ЦБ.

По данным Росстата, в марте произошел резкий рост недельной инфляции — с 17 по 23 марта она составила 0,3%, столь высокой за неделю она не была более года. Однако данный всплеск инфляции будет краткосрочным, обнадежила глава ЦБ.

"Инфляция ожидаемо ускорилась в последнее время, но годовая инфляция, тем не менее, пока еще значимо ниже 4%. Мы будем следить за динамикой роста цен, данные за последние недели марта подтверждают наше мнение, что наблюдаемый всплеск будет краткосрочным и не будет иметь значимых вторичных эффектов на инфляционные ожидания", — сказала Набиуллина. Регулятор прогнозирует, что инфляция вернется к целевому уровню в 4% уже в текущем году.

На этом фоне регулятор по-прежнему видит потенциал смягчения денежно-кредитной политики в текущем году. "Будем выбирать правильный момент, когда мы сможем этот потенциал начать использовать", — заверила глава ЦБ.

НОВЫЕ ПОСЛАБЛЕНИЯ ДЛЯ БАНКОВ

Регулятор ожидает, что банки в текущем году потеряют часть прибыли из-за реструктуризации кредитов россиянам и малому и среднему бизнесу, поэтому решил подсластить им "пилюлю", отодвинув ряд регуляторных мер на более поздние сроки и предоставив им новые послабления по ипотечным кредитам.

Так, ЦБ отодвинул введение дифференциации надбавок для банков за системную значимость на будущий год. Кроме того, было принято решение перенести на 2022 год введение норматива концентрации, что потенциально может ограничить выдачу кредитов крупнейшим компаниям. Также может быть отодвинуто на 2021 год введение мер по ограничению финансирования банками сделок слияния и поглощения.

Наконец, регулятор принял дополнительные меры по поддержке ипотеки, отменив надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, выданным до 1 апреля этого года.

"Банки несут издержки, предоставляя ипотечные каникулы, и роспуск уже накопленных буферов, это около 110 миллиардов рублей, дает больше возможности для адаптации к ситуации и продолжения кредитной активности. Мы рассчитываем, что банки, воспользовавшись этой льготой, направят полученные ресурсы именно на продолжение кредитования, а не на бонусы и дивиденды", — сказала Набиуллина.

Одновременно глава ЦБ отметила, что контроль за показателем долговой нагрузки россиян должен оставаться. "При наращивании объемов кредитования мы не должны поддерживать кредитование людей, которые уже накопили высокую долговую нагрузку", — подчеркнула она.

СОВЕТЫ РОССИЯНАМ

Председатель Банка России призвала россиян пользоваться кредитными каникулами осознанно, поскольку возможность взять их будет только один раз.

"Имеет смысл воспользоваться ими только в том случае, если снижение дохода действительно не позволяет обслуживать кредит. Каникулы — это не прощение долга, а отсрочка платежа, перенесенная в будущее", — считает она.

Набиуллина также посоветовала гражданам не поддаваться эмоциям и тратить сбережения взвешенно. При этом глава ЦБ указала, что ставки для сбережений в российских банках остаются привлекательными, и ЦБ делает все, чтобы накопления россиян не обесценивались.