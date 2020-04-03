ВАШИНГТОН, 3 апр — ПРАЙМ. Мировая экономика практически остановилась, ситуация намного хуже, чем в ходе кризиса 2008-2009 годов, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

"Мы никогда в истории МВФ не видели, чтобы мировая экономика остановилась. Мы в рецессии, она намного хуже, чем глобальный экономический кризис", — сказала Георгиева на пресс-конференции.

По ее словам, более 90 стран обратились за экстренной поддержкой МВФ в связи с пандемией коронавируса, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

"Мы мобилизуем экстренную финансовую поддержку странам, и могу сказать вам, что мы никогда не видели такого роста запросов на срочную помощь. Уже более 90 третьих стран находятся в процессе подачи запросов о ней в МВФ", — сказала Георгиева.

МВФ изучает возможность создания механизма краткосрочной ликвидности для развивающихся стран, заявила Георгиева.

"Мы очень воодушевлены (запросами) Индонезии и других стран, которые предложили посмотреть, можем ли мы предложить больше инструментов, подходящих для экономики развивающихся стран, решить проблему ликвидности. Наш совет управляющих в ближайшие дни рассмотрит предложение о создании краткосрочной линии по ликвидности, он будет направлен на страны с сильными макроэкономическими базовыми показателями, которые могут испытывать краткосрочные проблемы с ликвидностью", — сказала Георгиева в ходе пресс-конференции.

"Мы знаем, что дополнительная долларовая ликвидность — это вызов, с которым многие страны… должны бороться, и поэтому мы очень твердо поддерживаем ЦБ в развитых экономиках и особенно ФРС в США, чтобы они делали больше, чем уже начали делать, чтобы они начали предлагать своп-линии центральным банкам в развивающихся странах", — сказала Георгиева. ФРС США ранее заявила о создании репо-механизма по предоставлению долларовой ликвидности иностранным центробанкам под залог американских гособлигаций.