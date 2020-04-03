МОСКВА, 3 апр /ПРАЙМ/. Исполнители госконтрактов не должны платить неустойку, если выполнить обязательства им помешал коронавирус или меры, которые власти принимают против его распространения, говорится в совместном письме Минфина, МЧС и ФАС России с разъяснениями в закупочной деятельности, которое опубликовано на сайте министерства финансов.

"Если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту произошло из-за распространения коронавирусной инфекции, то сторона освобождается от уплаты неустойки", — говорится в документе.

"То же предлагается и в случае с мерами, принятыми Российской Федерацией или в иностранных государствах для предотвращения распространения вируса. Поставщик вправе ссылаться на такие обстоятельства, как на основание, освобождающее его от уплаты неустойки", — отмечает Минфин.