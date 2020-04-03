МОСКВА, 3 апр /ПРАЙМ/. Продление сроков эксперимента по маркировке молочной продукции даст молочной отрасли больше времени для отработки необходимых процессов, говорится в сообщении Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки).

Правительство РФ продлило эксперимент по маркировке готовой молочной продукции в России до 31 декабря 2020 года. Пилотный проект по маркировке стартовал в России 15 июля 2019 года, изначально он должен был завершиться 29 февраля 2020 года. В конце февраля было принято постановление правительства РФ, которое продлило эксперимент до 31 марта.

"Молочная отрасль получает больше времени для отработки всех процессов взаимодействия с цифровой системой "Честный знак". Фактически это дополнительный комфортный период интеграции для компаний, в том числе тех, которые еще не присоединились к пилотному проекту", — отмечает ЦРПТ.

Центр указывает, что подготовка на этапе эксперимента обеспечивает бесшовный переход к обязательной маркировке. По данным ЦРПТ, на сегодняшний день в системе маркировки уже более 1,36 тысячи участников, еженедельно к ней присоединяются около ста новых компаний.

"Наравне с озвученными ранее предложениями о бесплатной маркировке молочной продукции дешевле 30 рублей, о большем переходном периоде для фермеров, эта инициатива является ещё одним шагом навстречу отрасли, создающим комфортные условия для подготовки к маркировке", — добавляется в сообщении.