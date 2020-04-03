МОСКВА, 3 апр /ПРАЙМ/. Минкомсвязь попросила владельцев сайтов и приложений принять меры по недопущению снижения качества услуг интернет-доступа на фоне возросшего трафика в условиях режима самоизоляции из-за коронавируса – в частности, отключить автовоспроизведение контента и ограничить качество воспроизведения видео, говорится в письме главы Минкомсвязи Максута Шадаева, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин в четверг принял решение продлить режим нерабочих дней из-за ситуации с распространением коронавируса по 30 апреля включительно с сохранением зарплат. Ранее этот период был объявлен с 30 марта по 3 апреля.

В письме отмечается, что в связи с реализацией указа об объявлении нерабочих дней и увеличения количества граждан, находящихся на самоизоляции, наблюдается существенный рост интернет-трафика. "Нагрузка на сеть связи по причине массового перехода абонентов на дистанционные методы работы и обучения, а также использования стриминговых сервисов имеет тенденцию к увеличению", — отмечается в письме.

"В целях недопущения снижения качества оказания услуг абонентам прошу принять на время действия указа президента РФ следующие меры по оптимизации размещаемого в сети интернет контента: деактивировать на сайтах и в приложениях функционал автоматического воспроизведения аудиовизуального контента; ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента на уровне 720 пикселей на квадратный дюйм для мобильных приложений и 1080 пикселей на квадратный дюйм при просмотре через веб-браузеры", — говорится в письме. Шадаев просит проинформировать министерство о принятых мерах до 15 апреля.

В Минкомсвязи подтвердили РИА Новости подлинность письма. Там отметили, что письмо разослано организаторам распространения информации в сети интернет (в их число входят, к примеру, "ВКонтакте" "Одноклассники", "Яндекс", Rambler Group и другие).