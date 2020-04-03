МОСКВА, 3 апр /ПРАЙМ/. Минфин РФ в марте продал из ФНБ 8,7 миллиарда долларов, 7,9 миллиарда евро и 1,6 миллиарда фунтов стерлингов за 1,494 триллиона рублей для финансирования сделки по покупке акций Сбербанка, сообщило в пятницу министерство.

"В марте 2020 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2008 года № 18 средства ФНБ в сумме 8 679,1 миллиона долларов США, 7 925,5 миллиона евро и 1 610,5 миллиона фунтов стерлингов конвертированы в 1 494 000,0 миллиона рублей в целях приобретения обыкновенных акций ПАО Сбербанк", — отметили в Минфине.