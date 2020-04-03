МОСКВА, 3 апр /ПРАЙМ/. Объем ликвидных средств ФНБ на 1 апреля превысил 11 триллионов рублей и достиг 9,8% ВВП, сообщил в пятницу Минфин России.

"По состоянию на 1 апреля 2020 года объем ликвидных активов Фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 11 095 228,3 миллиона рублей или 142 736 миллиона долларов США (9,8% ВВП)", — говорится в сообщении Минфина.

По бюджетному правилу, ликвидные средства ФНБ, превышающие планку в 7% ВВП, можно направлять на финансирование проектов внутри России, тогда как средства в пределах этого объема могут быть инвестированы только в высоконадежные валютные активы.

На 1 марта объем ликвидных средств фонда составлял 5,8% ВВП. Минфин напомнил, что в марте в ФНБ была перечислена валюта, приобретенная за счет дополнительных нефтегазовых доходов бюджета за 2019 год в суммах 20,6 миллиарда долларов, 18,4 миллиарда евро и 3,6 миллиарда фунтов стерлингов.