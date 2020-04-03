МОСКВА, 3 апр /ПРАЙМ/. Всемирная торговая организация (ВТО) обратила внимание на то, что импортные пошлины на некоторые медицинские товары оставались очень высокими в 2019 году в отдельных странах, особенно на товары индивидуальной защиты, об этом говорится в докладе организации.

В своем докладе ВТО разделила все медицинские товары на четыре группы — лекарства (на которые пришлось около 56% импорта), медицинские принадлежности (17%), медоборудование и технологии (14%), а также продукты индивидуальной защиты (13%). И средний размер пошлин на все группы медицинских товаров составил 4,8%, говорится в докладе.

При этом на продукты индивидуальной защиты, куда организация включает мыло для рук, санитайзеры, перчатки, защитные очки и маски, размер пошлин в среднем составлял 11,5% — более чем в пять раз больше, чем на лекарства (2,1%).

"Пошлины на некоторые товары остаются очень высокими. Например, средний применяемый размер пошлин на мыло для рук составляет 17%, а некоторые члены ВТО применяют пошлины до 65%", — говорится в документе ВТО.

При этом в некоторых странах ввоз мыла облагается налогом в 50% (Доминикана) или 56,7% (Египет). А для санитайзеров пошлины составляли в среднем около 5%, сообщает ВТО. Для масок для лица пошлины достигли в среднем 9,1%, а в некоторых странах Латинской Америки — 17-20% или более, также фиксирует организация.

Кроме того, к медицинскому расходному материалу (например, шприцам, марле и реагентам) применялись пошлины в среднем в 6,2%, отмечает ВТО. К медоборудованию применялись пошлины в среднем в 3,4%.