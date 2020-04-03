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МОСКВА, 3 апр /ПРАЙМ/. Минфин РФ в марте продал из ФНБ 8,7 миллиарда долларов, 7,9 миллиарда евро и 1,6 миллиарда фунтов стерлингов за 1,494 триллиона рублей для финансирования сделки по покупке акций Сбербанка, сообщило в пятницу министерство.

"В марте 2020 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2008 года № 18 средства ФНБ в сумме 8 679,1 миллиона долларов США, 7 925,5 миллиона евро и 1 610,5 миллиона фунтов стерлингов конвертированы в 1 494 000,0 миллиона рублей в целях приобретения обыкновенных акций ПАО Сбербанк", — отметили в Минфине.

Минфин 19 марта сообщил, что перечислил в ФНБ купленную по бюджетному правилу валюту за 2019 год и фонд достиг объема 12,2 триллиона рублей. В тот же день министерство начало продавать валюту для финансирования приобретения у ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка.

Президент России Владимир Путин в середине марта подписал пакет законов, касающихся покупки правительством за счет средств ФНБ принадлежащего ЦБ пакета обыкновенных акций Сбербанка. Выкуп акций у ЦБ должен пройти по средневзвешенной цене за период, предшествующий этой покупке, который не может быть больше 30 дней. Банк России сможет оставить от сделки 300 миллиардов рублей. Первый зампред ЦБ Сергей Швецов уточнял, что закрытие сделки ожидается в начале апреля.