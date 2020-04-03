МОСКВА, 3 апр /ПРАЙМ/. Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) на 1 апреля вырос до 12,856 триллиона рублей, или 165,4 миллиарда долларов и достиг 11,3% ВВП, сообщил в пятницу Минфин России.

В частности, на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 57,232 миллиарда долларов, 49,484 миллиарда евро, 9,616 миллиарда фунтов стерлингов и 1,494 триллиона рублей. Минфин в марте конвертировал валюту из ФНБ в рубли для финансирования сделки по покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка.

Объем ФНБ на 1 марта составлял почти 8,25 триллиона рублей, что было эквивалентно 123,145 миллиарда долларов. При этом 16 марта Минфин перечислил в фонд валюту, купленную по бюджетному правилу на дополнительные нефтегазовые доходы бюджета за 2019 год, в результате на тот момент объем фонда вырос до 12,2 триллиона рублей.

На депозитах в ВЭБе размещено на 1 апреля 577,562 миллиарда рублей, еще 3 миллиарда долларов вложено в суверенные облигации Украины, по которым страна объявила дефолт.

В ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается правительством, вложено 212,596 миллиарда рублей и 4,113 миллиарда долларов. Еще 138,434 миллиарда рублей находятся на субординированных депозитах в ВТБ и ГПБ в целях финансирования таких проектов. В привилегированные акции кредитных организаций вложено 278, 992 миллиарда рублей.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в ЦБ в долларах за период с 15 декабря 2019 года по 31 марта 2020 года составила 1,001 миллиарда долларов, что эквивалентно 77,86 миллиарда рублей.