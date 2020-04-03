МОСКВА, 3 апр /ПРАЙМ/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает обязать продавцов электронной техники рассказывать об установленном на ней программном обеспечении, которое ухудшает характеристики товара — об этом говорится в проекте поправок в закон "О защите конкуренции", который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Не допускается недобросовестная конкуренция путем введения в заблуждение, включая умалчивание части существенной информации, в том числе в отношении… использования в товарах программного обеспечения, вызывающего технологически необоснованное сокращение срока возможного использования товара, снижение функциональности товара или отдельных его частей в течение их срока возможного использования, в том числе путем увязки функциональности товара с уровнем износа аккумуляторной батареи, без предоставления пользователю возможности отключения таких функций программного обеспечения", — предлагает служба.

Предполагается, что поправки вступят в силу через три месяца после официального опубликования соответствующего закона в случае его принятия.