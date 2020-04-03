МОСКВА, 3 апр /ПРАЙМ/. Табачные компании приветствовали действия властей РФ в связи с временной приостановкой производственных площадок, сообщили РИА Новости представители компаний.

Представители табачной отрасли ранее на текущей неделе обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой включить табачную продукцию в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости. Ее отсутствие в списке привело к временному закрытию табачных фабрик в России. Через несколько дней вице-премьер Виктория Абрамченко рекомендовала регионам включить табачную продукцию в данный перечень.

"В сложившейся ситуации, когда многие предприятия будут испытывать трудности с выплатой налоговых обязательств, включение табака в перечень непродовольственных товаров первой необходимости представляется разумным и экономически обоснованным решением", — сказала директор по корпоративным и юридическим вопросам Imperial Tobacco в России и Центральной Азии Илона Миртова.

Она отметила, что по подсчетам компании каждая неделя простоя фабрики "Империал Тобакко Волга" означает для государства 855 миллионов рублей недополученных акцизов, а также многомиллиардные потери из-за распространения нелегальных сигарет, которые могут увеличить свою долю на рынке в условиях дефицита легальной продукции.

"Мы видим, что наша обеспокоенность была услышана со стороны контролирующих органов и благодарны за то, что разрабатываются варианты решения для индустрии. Надеемся на скорейшее принятие соответствующего нормативно-правового акта. Фабрика "БАТ-СПб" готова возобновить работу незамедлительно", — отметила в свою очередь директор "БАТ" по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям субрегиона Россия, Центральная Азия, Беларусь Яна Гуськова.

Она указала, что "БАТ" прикладывает все усилия для поддержки государственных мер по борьбе с пандемией коронавируса. "Мы обеспечим все необходимые условия для предотвращения распространения коронавирусной инфекции среди своих сотрудников и партнеров", — сказала Гуськова.

Президент Владимир Путин подписал указ об объявлении в России недели с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за работниками зарплат. Глава государства в обращении к гражданам 25 марта пояснил, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса в России. Позже президент продлил нерабочие дни с сохранением зарплаты до конца апреля.

Действие указа не распространяется на работников организаций, которые обеспечивают население продуктами питания и товарами первой необходимости. Правительство утвердило рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, табачная продукция в итоговый список не вошла. При этом власти регионов могут вносить изменения в перечень, исходя из санитарно-эпидемической ситуации в субъекте.