МОСКВА, 3 апр /ПРАЙМ/. Стратегические компании смогут получить рассрочку по уплате налоговых платежей на срок до 5 лет в случае снижения их выручки более чем на 50%, говорится в проекте постановления правительства "о мерах по обеспечению устойчивого развития экономики", опубликованном на официальном портале проектов нормативных актов.

Рассрочка на срок до 3 лет, согласно документу, может быть предоставлена стратегическим, системообразующим, градообразующим организациям, или организациям, относящихся к крупнейшим налогоплательщикам, при снижении выручки более чем на 30%.

На трёхлетнюю рассрочку смогут претендовать и иные организации при наличии одного из следующих критериев: снижение выручки более чем 50% либо наличие убытков при одновременном снижении выручки более чем на 30%.

Документом также предусмотрено предоставление отсрочки по уплате налогов для бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса. Отсрочка может быть предоставлена на 1 год при снижении выручки более чем 50%, или при наличии убытков и одновременном снижении выручки более чем на 30%. Отсрочку до 9 месяцев им дадут при убытках и одновременном снижении выручки более 20%, до 6 месяцев — если выручка упадёт более чем на 10%.

При этом для стратегических предприятий, крупнейших налогоплательщиков и компаний, реализующих льготируемые товары и услуги, чтобы получить отсрочку на год, достаточно снижения выручки более чем на 30%. При снижении выручки более чем на 20% отсрочка для них может составлять до 9 месяцев, а при 10% снижении — до полугода.

В остальных случаях пострадавшие от распространения коронавируса компании смогут претендовать на трехмесячную отсрочку по уплате налогов.