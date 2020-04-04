МЕХИКО, 4 апр /ПРАЙМ/. Рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило кредитный рейтинг мексиканской нефтяной корпорации Pemex с уровня BB+ до уровня BB, пояснив это ухудшением кредитного профиля на фоне спада мировой нефтегазовой отрасли.

"Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Petroleos Mexicanos (Pemex) с "BB +" до "BB", национальные долгосрочные рейтинги c "AA" до "A". Прогноз по всем рейтингам негативный. Понижение относится к находящимся в обращении ценным бумагам на сумму около $80 миллиардов. Fitch также понизило национальный краткосрочный рейтинг Pemex с "F1+" до "F1"", — говорится в комментарии на сайте агентства.

Уровни BB (компании, уязвимые перед экономическими изменениями) и ниже считаются неинвестиционными и говорят о неудовлетворительной финансовой ситуации.

Агентство подчеркнуло, что при текущей цене на сырую нефть в Мексике ниже 20 долларов за баррель добывающий бизнес PEMEX не генерирует достаточный денежный поток для покрытия операционных и финансовых затрат (затраты на половину цикла), которые составляют более 25 долларов за баррель и компании потребуется чрезвычайная государственная поддержка в ближайшее будущее.

В марте генеральный директор Pemex Октавио Ромеро Оропеса заявлял, что по итогам 2019 года средняя стоимость производства нефти выросла в компании до 14,2 доллара за баррель, хотя на некоторых месторождениях, включая Тээкит, Иксачи, и Мулач, составляет 4,8 доллара.

Аналитики Fitch также поставили под сомнение способность правительства Мексики оказать поддержку компании в свете предстоящих финансовых трудностей, хотя по-прежнему оценивают управление и контроль государства над Pemex как "очень сильные".

Агентство ожидает, что добыча и разведанные запасы углеводородов Pemex продолжат сокращаться в среднесрочной перспективе, поскольку Pemex будет сложно увеличить капитальные вложения в соответствии с её бизнес-планом или даже сохранить на текущем уровне их для пополнения 100% своих запасов.

Среди ключевых допущений, которые Fitch использовало для прогноза ситуации — средние цены на сырую нефть марки WTI на уровне 32 доллара США в 2020 году и 42 доллара в 2021 году с долгосрочной тенденцией к уровню 52 доллара. Снижение производства на 5% в год, по мнению аналитиков Fitch, будет продолжаться в течение нескольких лет.

После начала нефтяного кризиса мексиканская нефтяная корпорация Pemex сообщила, что располагает ресурсами для обеспечения ликвидности всех операций и обслуживания долга благодаря возобновляемым кредитным линиям и, кроме того, получает страховые выплаты со стороны пула страховщиков, предусмотренные при снижении цены на нефть ниже 49 долларов за баррель.

Долг компании перед международными кредиторами составлял по итогам 2019 года 103,7 миллиарда долларов. Снижение ежедневной добычи составило 7,4% по сравнению с 2018 годом (1,678 миллиона баррелей в день), годовая выручка упала на 16%, до 73 миллиардов долларов.

Поддержка нефтегазовой отрасли и государственной компании Petroleros Mexicanos (Pemex) заявлена одним из приоритетов в финансовой политике действующего правительства. Бюджет Мексики на 2020 год включает 4,3 миллиарда долларов на докапитализацию Pemex, снижение налоговой нагрузки в 2020-2021 годах составит 128 миллиардов песо (более 6,7 миллиарда долларов).