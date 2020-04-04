КИЕВ, 4 апр — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) приветствовал поддержку в первом чтении парламентом Украины закона о банковском регулировании и ожидает его окончательного принятия, сообщается в пресс-релизе постоянного представительства фонда в Украине.

Ранее Верховная рада Украины приняла в первом чтении закон, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам. Принятие этого закона является главным условием для получения новой программы МВФ. Документ еще должен пройти второе чтение.

"Мы приветствуем поддержку парламентом Украины в первом чтении законодательства, направленного на усиление основ реструктуризации банков, и ожидаем его окончательного принятия. Мы также ожидаем принятия изменений в бюджет на 2020 год, которые помогут власти дать ответ на чрезвычайные вызовы, стоящие вследствие COVID-19. В то же время мы призываем власти продолжать работу с Всемирным банком для обеспечения эффективного, прозрачного и конкурентоспособного рынка земли", — говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йоста Люнгмана, которое приводится в пресс-релизе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для заключения новой кредитной программы с МВФ на сумму около 8 миллиардов долларов и получения ещё порядка 2 миллиардов от ЕБРР и ВБ необходимо принять законы о рынке земли и банковском регулировании. В рамках первого транша, по словам Зеленского, Украина рассчитывает получить 2 миллиарда долларов.

Верховная рада уже приняла закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно документу, первые два года землю смогут покупать только физические лица — граждане Украины, но не более 100 гектаров в одни руки. С 2024 года рынок откроется для украинских юридических лиц, которые на уровне с общинами смогут покупать не более 10 тысяч гектаров в одни руки. Иностранцы купить землю на Украине не смогут до проведения всеукраинского референдума. Принятие документа является критически важным для заключения новой кредитной программы с МВФ.