МИНСК, 4 апр — ПРАЙМ. Министерство финансов Белоруссии начало обсуждать с Евросоюзом вопрос о привлечении макрофинансовой помощи на фоне пандемии коронавируса COVID-19, сообщила в субботу пресс-служба Минфина.

"Третьего апреля состоялись переговоры министра финансов Максима Ермоловича с еврокомиссаром … Оливером Вархели. Стороны обсудили подходы ЕС в оказании помощи странам "Восточного партнерства" в целях смягчения воздействия последствий пандемии COVID-19 на экономику Беларуси. Также была обсуждена возможность предоставления ЕС макрофинансовой помощи Республике Беларусь в дополнение к кредитным ресурсам МВФ, которые могут быть выделены в рамках инструментов быстрого финансирования", — говорится в сообщении Минфина.

В конце марта Нацбанк Белоруссии сообщал, что обсуждает с Международным валютным фондом "быструю" финансовую поддержку в связи с ухудшением глобальной экономической ситуации и пандемией COVID-19, страна может претендовать на сумму, эквивалентную примерно 900 миллионов долларов.

А до этого Ермолович отмечал, что Минск ведет переговоры со Всемирным банком и Европейским инвестиционным банком по финансированию на фоне коронавируса, ведомство также готово рассмотреть предложения МВФ.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 1 миллиона человек, более 50 тысяч скончались.