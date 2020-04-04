МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ приняло решение о введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Ранее премьер РФ Михаил Мишустин дал поручения, направленные на предоставление отсрочки по уплате налогов и страховых взносов в отношении налогоплательщиков, относящихся к отраслям туризма и авиаперевозок, а также на обеспечение возможности введения моратория на подачу заявлений о банкротстве.

"Ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении следующих должников: организации и индивидуальные предприниматели, код основного вида деятельности которых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности указан в списке отдельных сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной адресной поддержки, утверждаемом правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики", — говорится в документе.

Также в списке должников, в отношении которых вводится мораторий, организации, включенные в перечень системообразующих организаций, утверждаемый правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики; в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный указом президента РФ от 4 августа 2004 года № 1009 "Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ".

Мораторий также вводится в отношении организаций, включенных в перечень стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации.

Отмечается, что постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует в течение 6 месяцев.