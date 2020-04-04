НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 апр — ПРАЙМ. Часть производств возобновит работу в Чувашии, их сотрудники смогут выходить из дома на улицу со справкой работодателя, сообщается на официальном портале органов власти региона.

Врио главы Чувашии Олег Николаев вечером в пятницу подписал указ, который вводит новый комплекс ограничительных мер в связи с продлением режима нерабочих дней с 6 апреля. Указ продлевает режим самоизоляции для жителей Чувашии из групп риска и рекомендует остальным гражданам не покидать места проживания без особой надобности.

"Мы решили дать возможность начать работу производственным организациям, при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и проведении дезинфекции. Мы максимально упростили возможность обеспечения легитимности передвижения людей. Вы сами можете выдать своим сотрудникам справки, по которым они смогут добираться до места работы. При этом важно, чтобы люди соблюдали режим самоизоляции в то время, когда не находятся на рабочих местах", — цитируются в сообщении слова врио главы Чувашии, сказанные им на совещании с руководителями предприятий республики.

Отмечается, что кабинет министров Чувашии в ближайшее время определит организации, имеющие право на осуществление деятельности в рамках нерабочих дней.

Подчеркивается, что справки будут выданы и волонтерам, помогающим гражданам, находящимся на режиме самоизоляции.

До улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки на территории республики вводятся дополнительные ограничения в сфере транспорта. Приостановлены все междугородние пассажироперевозки в республике, движение межмуниципального и пригородного транспорта будет ограничено и разрешено с 5.00 до 9.00, с 12.00 до 14.00, с 17.00 до 21.00.

Кроме того, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, занимающимся межрегиональными перевозками, рекомендовано наполовину снизить количество пассажиров в салоне.

На территории Чувашии зарегистрированы 2 случая заболевания коронавирусом, первый вылечившийся пациент в субботу был выписан из больницы. По данным министерства здравоохранения Чувашской Республики, на утро 4 апреля под медицинским наблюдением находится 821 человек. Медицинское обследование с начала года прошли 1870 человека.