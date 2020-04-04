МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Мировой экономический кризис вряд ли закончится в краткосрочной перспективе, если не будут решены вопросы пандемии коронавируса и низких нефтяных цен, поделился мнением с РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева ранее заявила, что мировая экономика практически остановилась и ситуация намного хуже, чем в ходе кризиса 2008-2009 годов.

"Если ситуация не будет переломлена, касается и нефти, и пандемии, прогнозы могут быть весьма плачевными, и выход из кризиса в краткосрочной перспективе будет маловероятен", — сказал эксперт.

Как объяснил Чередниченко, кризис спровоцирован цепочкой факторов: пандемией по всему миру с резким сокращением спроса в Китае, который вызвал цепную реакцию по всему миру. "К этому "шоку" добавилось несогласованность участников сделки ОПЕК+, в результате чего мир получил уровень нефтяных цен конца 2002 года", — добавил он.

Тем не менее, по мнению эксперта, если проблемы все-таки удастся решить, то перелом вектора возможен в течение трех месяцев. "Сейчас мир застыл в ожидании результатов встречи (ОПЕК+ — ред.), запланированной на 6 апреля. Если будет достигнут компромисс, то возможен отскок нефтяных цен к уровню 40+ долларов", — сказал он.

"Второй импульс, над получением которого работают все основные экономики мира — преодоление эффекта "вирусокризиса". В некогда эпицентре — Китае — вирус практически побежден и, если остальным странам удастся избежать "итальянского сценария", это применимо и к России, то симбиоз решений по этому и нефтяному вопросу позволит говорить о возможности перелома негативного вектора в течение трех ближайших месяцев", — заключил Чередниченко.