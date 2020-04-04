МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Скорость восстановления экономики России после снятия всех ограничений из-за пандемии коронавируса зависит от того, какие меры поддержки будут приняты и как быстро они будут реализованы, считает министр экономического развития Максим Решетников.

"Говорить о том, что мы сейчас переживаем такое краткосрочное мощное закрытие, после которого будет не менее мощное открытие, наверно, самонадеянно. Закрытие будет, а открытие и восстановление оно все-таки будет поэтапным и постепенным", — сказал Решетников в специальном выпуске проекта Skolkovo School "Антихрупкость".

"Но я исхожу из того, что скорость этого восстановления напрямую зависит от тех мер, которые мы принимаем сейчас. Если эти меры будут неадекватными, несвоевременными и так далее, восстанавливаться будем дольше. Если мы сейчас быстро, адекватно реализуем меры, которые сейчас уже объявлены, новые мероприятия, которые сейчас обсуждаются, то ситуация будет значительно более мягкой", — добавил он.

Он отметил, что если власти России сейчас быстро и адекватно реализуют те меры, которые уже объявлены, и запустят новые мероприятия, то ситуация для России будет значительно более мягкой.