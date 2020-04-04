МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ обратил внимание властей регионов на то, что сельскохозяйственные организации могут работать во время нерабочих дней в стране, объявленных в связи с коронавирусом, соответствующее письмо министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева имеется в распоряжении РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ об объявлении в России недели с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за работниками зарплат, а в четверг режим нерабочих дней был продлен до 30 апреля. Глава государства в обращении к гражданам 25 марта пояснял, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса в России.

"Министерство сельского хозяйства Российской Федерации обращает внимание, что организации, осуществляющие производство, реализацию и хранение сельскохозяйственной продукции, продуктов ее переработки (включая продукты питания), удобрений, средств защиты растений, кормов и кормовых добавок, семян и посадочного материала, организации, осуществляющие формирование товарных запасов сельскохозяйственной продукции и продовольствия на будущие периоды, организации, занятые на сезонных полевых работах…, организации, осуществляющие иные виды деятельности, направленные на обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации, подпадают под подпункты "а", "в" и "г" пункта 4 указа (президента РФ от 2 апреля — ред.)", — говорится в письме.

Согласно этим подпунктам, указ главы государства о продлении в стране нерабочих дней не распространяется на непрерывно действующие организации, предприятия, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, а также организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих.

Среди компаний, которые перечисляются в письме министерства, отмечаются рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие организации, животноводческие хозяйства, ветеринарные организации, организации, осуществляющие производство, обращение и хранение ветеринарных лекарств и средств диагностики болезней животных, табачной продукции и сырья, виноградарской и винодельческой продукции, зоотоваров, компании, занятые в перевозках, погрузочно-разгрузочных работах, оказывающие логистические и сервисные услуги в указанных сферах — они также попадают под исключение из указа.

"Кроме того, при разработке и реализации комплекса ограничительных и иных мероприятий прошу заблаговременно информировать Минсельхоз России о планируемых мероприятиях, если указанные мероприятия влияют на сферу деятельности агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации", — заключается в письме.