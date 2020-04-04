МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Непродовольственная розница может войти в перечень отраслей экономики РФ, наиболее пострадавших из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

"Есть обращения по поводу перечня пострадавших отраслей, куда у нас, например, не вошла непродовольственная розница, а мы понимаем, что она оказалась в очень тяжелом состоянии. И тоже этот вопрос сейчас обсуждается внутри федеральных органов власти, будет вноситься в правительство в ближайшее время, очевидно", — сказал Решетников в специальном выпуске проекта Skolkovo School "Антихрупкость".

На прошлой неделе правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики определила перечень отраслей, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Компаниям в этих секторам будет оказана первоочередная помощь.

В числе отраслей — авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт.

Кроме того, это деятельность туристических агентств и других организаций в сфере туризма; гостиничный бизнес; общественное питание, организации дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения; деятельность по организации конференций и выставок; деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

Также министр рассказал, что кабмину со временем придется вернуться к вопросу по отсрочкам по налогам для малого и среднего бизнеса, поскольку не все смогут выплатить эти средства. Ранее президент России Владимир Путин попросил кабмин предусмотреть возможность рассрочки для малого бизнеса после окончания времени отсрочки обязательных платежей, в том числе налогов.