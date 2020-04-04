МОСКВА, 4 апр /ПРАЙМ/. Запреты на розничную продажу алкогольной продукции или ограничения на ее производства и поставку в России могут привести к увеличению роста потребления нелегального алкоголя, говорится в письме Союза производителей алкогольной продукции, Ассоциации компаний розничной торговли (объединяет крупнейшие российские торговые сети) и Общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" (имеется в распоряжении РИА Новости).

Согласно закону о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции, в России запрещена розничная продажа алкоголя в магазинах с 23 часов до 8 часов местного времени. При этом власти регионов могут устанавливать дополнительные ограничения продажи. Власти ряда субъектов РФ на фоне распространения коронавируса и действия режима самоизоляции стали ограничивать и запрещать продажу алкоголя.

Объединения обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой рекомендовать региональным властям снять ограничения на оборот алкоголя. "Распространение запретов на розничную продажу алкогольной продукции, либо ограничения на ее производство или поставку, которые вызовут перебои с продажами в розничной сети, однозначно приведут к росту потребления нелегального алкоголя", — говорится в письме.

Авторы отмечают, что, благодаря внедрению системы ЕГАИС и ужесточению контроля за всеми этапами производства и продажи, в официальной торговле нелегальный алкоголь полностью отсутствует. Вместе с тем его реализация в объеме около 30% от легального потребления осуществляется по альтернативным каналам распространения.

"В частности, производство подобной продукции идет в кустарных условиях для дальнейшей продажи через закрытые группы в социальных сетях и мессенджерах, через интернет и нелицензированные точки продаж. Таким образом ограничения работы официально действующей товаропроводящей цепи для оборота алкогольной продукции, гарантированно и быстро приведет к полному замещению легальной продукции нелегальной", — указывается в обращении.

"Ситуация усугубляется тем обстоятельством, что к концу марта в продаже появилось большое количество непроверенных дезинфицирующих средств на основе этилового и изопропилового спирта с добавлением денатурирующих добавок. При перебоях с поставками легальной алкогольной продукции спрос на подобные средства в качестве суррогатов алкоголя резко возрастет, что может привести к катастрофическим последствиям для здоровья населения РФ", — говорится в письме.

Авторы обращения добавляют, что, согласно законодательству, 80% акциза от крепкого алкоголя поступают в бюджет субъектов РФ пропорционально объему легальных розничных продаж спиртного в регионе. "Ограничение продаж алкогольной продукции снизит доходы субъектов РФ, необходимые в том числе для борьбы с последствиями распространения коронавируса", — отмечается в документе.