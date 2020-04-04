МОСКВА, 4 апр /ПРАЙМ/. Самарская областная дума внесла в Госдуму законопроект, авторы которого предлагают позволить участвовать в торгах на участок из земель сельхозназначения только крестьянским хозяйствам и сельскохозяйственным организациям, участвующим в программах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства.

Авторы поясняют, что действующее законодательство предусматривает право крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных организаций, участвующих в программах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, на приобретение без проведения торгов в аренду на срок до пяти лет земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения для ведения сельского хозяйства, но при поступлении нескольких заявлений на земельный участок участвующие в госпрограммах хозяйства и организации вынуждены принимать участие в аукционе наравне с другими субъектами.

"Предлагается абзац второй пункта 8 статьи 10 Федерального закона дополнить положением, согласно которому заявления в отношении земельного участка, указанного в абзаце первом пункта 8 статьи 10 Федерального закона, принимаются только от крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных организаций, участвующих в программах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, и в аукционе, предусмотренном статьей 39 Кодекса, вправе участвовать исключительно крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные организации, участвующие в программах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства", — говорится в документе.

Реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов из средств федерального бюджета, уточняют авторы документа.

Законопроект доработан с учетом заключения комиссии Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии, говорится в документе.