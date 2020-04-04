МОСКВА, 4 апр /ПРАЙМ/. Российские магазины обеспечены продукцией, и товары активно подвозятся, однако в ряде регионов на фоне распространения коронавируса принимаются ограничения, затрудняющие движение транспорта и отгрузки товаров, сообщил статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

"В магазинах есть все, и активно подвозится товар. Спрос наблюдается повышенный на продовольственные товары. Чек подрос, трафик стабильный. Многие, конечно, уезжают из крупных городов сейчас, пока вынужденный отпуск, на дачи, в менее населенные пункты", — сказал Евтухов на заседании внутреннего штаба Минпромторга.

Вместе с тем, продолжил замминистра, в ряде регионов принимаются нормативные акты, которые содержат определенные ограничения и запреты для товаропроводящей цепи.

"Где-то они умеренные, где-то они, конечно, вызывают большие проблемы. Это может привести, в принципе, к коллапсу товаропроводящей цепочки в некоторых регионах. Хочется обратиться к регионам: брать пример выдержанных мер, которые внедряют Москва и Московская область, где все-таки, действительно, очень четко и понятно", — указал замглавы Минпромторга.

"Например, пропускной режим. У нас получается так, что сейчас регионы свои пропуска вводят, а машины проезжают сквозь регионы, идет такая достаточно большая логистическая работа. Машины останавливаются, проверяются, то есть это сразу задержка с подвозом товаров. Будем просить обратиться в правительство, чтобы, может быть, сделать единый пропуск по всей стране, чтобы таких проблем не было", — добавил Евтухов.

Минпромторг РФ ранее направил региональным властям указания по работе организаций, которые обеспечивают функционирование в стране товаропроводящей сети. Соответствующее письмо имеется в распоряжении РИА Новости. Министерство указало регионам на необходимость обеспечивать беспрепятственный проезд транспорта, перевозящего товары — прежде всего, продукты и товары первой необходимости.