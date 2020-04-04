МОСКВА, 4 апр /ПРАЙМ/. Банк России напоминает россиянам, что кредитные каникулы не являются бесплатными: проценты по кредиту в льготный период продолжают начисляться, говорится в материалах регулятора.

Президент РФ Владимир Путин в пятницу подписал закон, согласно которому пострадавшие из-за коронавируса граждане, индивидуальные предприниматели (ИП) и субъекты малого и среднего предпринимательства получают право на кредитные каникулы, предусматривающие отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам.

"Предоставляемая отсрочка не является бесплатной. По кредитным картам и потребительским кредитам в льготный период на сумму основного долга (или задолженности по карте) начисляются проценты по льготной ставке, рассчитываемой как 2/3 среднерыночной ставки по аналогичному виду кредита, которую рассчитывает Банк России и которая была актуальна на дату направления заемщиком требования кредитору", — сказано в документах. По ипотеке также начисляются проценты по ставке, установленной в договоре ипотеки.

"Если у вас есть возможность платить посильные для вас суммы кредитору во время льготного периода, то эти платежи будут направляться на уменьшение основного долга по кредиту, что позволит снизить сумму начисляемых процентов и облегчит завершение окончательных расчетов по кредиту после льготного периода", — призывает регулятор.

После окончания льготного периода нужно будет возвращаться к платежам по кредитам. ЦБ пояснил, что начисленные за льготный период проценты по кредитной карте должны быть выплачены заемщиком в течение 24 месяцев равными ежемесячными платежами. Первый платеж нужно будет совершить через 30 дней после истечения льготного периода.

Начисленные за "каникулы" проценты по потребкредиту, а также образовавшиеся до начала льготного периода просроченные проценты и штрафы должны быть выплачены заемщиком после завершения погашения кредита равными суммами, величина которых равна ежемесячным платежам. Не выплаченные во время льготного периода платежи по основному долгу и процентам по ипотеке должны быть выплачены заемщиком после погашения кредита ежемесячными платежами, величина которых равна обычным ежемесячным платежам по ипотечному кредиту.