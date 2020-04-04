Добавлен подробности (3-4 абзацы).

МОСКВА, 4 апр /ПРАЙМ/. Власти Москвы установили штрафы юрлицам и индивидуальным предпринимателям за нарушения установленных из-за коронавируса ограничений в размере до 1 миллиона рублей или приостановки работы до 90 суток, сообщается на сайте мэра Москвы.

"Если был причинен вред здоровью или имуществу человека, то для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц штраф составит от 500 тысяч до одного миллиона рублей или же приостановление деятельности сроком до 90 дней", — говорится в сообщении.

Отмечается, что минимальный штраф за нарушение установленных ограничений для предпринимателей составит от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 до 300 тысяч рублей.

Штрафы можно получить за организацию спортивных, массовых, публичных мероприятий, работу развлекательных и досуговых заведений, ресторанов, кафе, баров, салонов красоты, соляриев. Кроме того, штраф до миллиона рублей налагается за нарушение требований по организации социального дистанцирования работников и посетителей, работу объектов розничной торговли, работу образовательных организаций, а также несоблюдение работодателями режима повышенной готовности в сфере транспортных услуг.