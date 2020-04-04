МОСКВА, 4 апр /ПРАЙМ/. Строительство "Росатомом" АЭС за рубежом идет по графику на фоне ситуации с коронавирусом, сообщил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев.

"Проекты все идут по нашему плану", — сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, пока Росатом не видит рисков с точки зрения изменения графиков строительства АЭС, но такая вероятность в будущем не исключена, добавил Лихачев.

В портфеле Росатома сейчас на разной стадии реализации проекты 36 атомных энергоблоков в разных странах.