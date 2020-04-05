МОСКВА, 5 апр /ПРАЙМ/. Россияне в марте текущего года на фоне распространения в стране коронавируса оформили 17 миллионов заявок на микрозаймы, что на 30,8% больше показателя в марте прошлого года, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником24", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"В марте спрос на займы среди населения вырос на 15-30%. Так, в среднем в месяц россияне оформляют около 12-13 миллиона заявок на получение займов в МФО, в марте 2020 года их количество возросло до 17 миллионов штук", — сказано в исследовании.

Аналитики отмечают, что на резкое повышение спроса на заемные средства повлияла совокупность факторов, основным из которых стало обострение санитарно-эпидемиологической обстановки в стране в середине марта, связанной с коронавирусом. "Население стало совершать закупки продуктов на несколько месяцев вперед, что вызвало недостаток средств, так как, по самым скромным подсчетам, траты возросли на 10-20%", — пояснили они.

Отмечается, что каждый пятый заемщик оформлял заявку на микрозайм с целью купить продукты и товары первой необходимости на "черный день". Около 15% заемщиков были необходимы дополнительные средства для покупки тех товаров, которые могут подорожать на фоне ослабления рубля. Как правило, деньги требовались на покупку бытовой техники. Таким образом, каждый третий заемщик собирался брать деньги на обеспечение своих потребностей, вызванными текущими реалиями.

"Говоря о прогнозах, то совершенно точно, что в апреле на займы рынок также зафиксирует повышенный спрос, однако вызван он будет уже тем, что доходы клиентов резко упали и им потребуются деньги на товары первой необходимости. При этом важно понимать, что рынок подстраивается под новые условия, ужесточая требования к клиентам. Таким образом, количество выданных займов в марте не будет превышать 3 миллионов, в апреле – 2,8 миллиона единиц", — прогнозирует компания.