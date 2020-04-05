МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Национальный союз защиты прав потребителей обратился в правительство РФ с просьбой принять дополнительные меры безопасности покупателей в продуктовых магазинах и аптеках в условиях распространения в России коронавирусной инфекции, сообщил РИА Новости председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

"Союз просит поручить Минпромторгу и Роспотребнадзору дать соответствующие предписания торговле об обязательном обеспечении всех покупателей бесплатными одноразовыми полиэтиленовыми перчатками и защитными масками. И перчатки, и маски должны раздаваться при входе в торговые объекты, сотрудники магазинов должны следить за их обязательным использованием покупателями", — сказал Шапкин.

Он уточнил, что письмо в правительство РФ направлено по электронной почте, аналогичное обращение — в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).

"Каждый потребитель имеет право на безопасность. Это одно из базовых международных признанных прав потребителей", — считают в союзе.

По мнению Шапкина, требования к обеспечению всех покупателей бесплатными одноразовыми полиэтиленовыми перчатками необходимо сохранить навсегда, даже после того как пройдет эпидемия.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,05 миллиона случаев заражения, почти 57 тысяч человек скончались.