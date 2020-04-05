МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Национальный союз производителей плодов и овощей (Плодоовощной союз) обратился в Минсельхоз РФ с просьбой ввести временный запрет на ввоз томатов в Россию, чтобы помочь отрасли избежать потерь из-за продления мер самоизоляции и ослабления рубля, говорится в письме, направленном в министерство (имеется в распоряжении РИА Новости).

"Просим ввести временный запрет, сроком на два месяца, на поставки томатов в РФ из указанных стран (Азербайджан, Марокко, Турция, Китай — ред.) с целью недопущения ухудшения положения на рынке овощей защищенного грунта", — говорится в обращении.

Отмечается, что на фоне недавнего повышенного спроса на продукты первой необходимости снижение оптовых цен на огурцы и томаты по отдельным позициям составило до 50% к аналогичному уровню прошлого года. Сложившиеся оптовые цены уже сегодня делают тепличный бизнес нерентабельным, а дополнительное давление на цены оказывает импортная продукция, отмечается в письме.

По оценке союза, в 2019 году доля импортных томатов в общем объеме рынка составила 52%. "Импортная продукция, наравне с падением спроса из-за самоизоляции граждан, оказывает дополнительное давление на оптовую цену томата, дальнейшее снижение которой может привести к банкротству действующих предприятий", — считают в отраслевом союзе.

Производители овощей в защищенном грунте в текущей ситуации ослабления рубля, распространения коронавируса, введения и последующего продления режима самоизоляции являются одними из наиболее пострадавших в сельскохозяйственной отрасли, сказал РИА Новости директор Плодоовощного союза Михаил Глушков. "Закрылась HoReCa, население закупилось гречкой, макаронами и консервами, а спрос на огурцы и томаты упал. Параллельно из-за ослабления рубля выросла себестоимость производства (доля импортных составляющих в нем — порядка 20%), а импорт своей низкой ценой дополнительно давит на рынок. Поэтому мы обратились с предложением временно закрыть импорт", — сказал Глушков.

"Конечно, выжить без предложенных мер можно, но отечественные производители теряют прибыль за счет того, что себестоимость импортных томатов, как и их качество, ниже российских", — сказала директор отдела продаж АПХ "ЭКО-культура" Лариса Ерина.

"Безусловно, такая ситуация оказывает влияние на рентабельность и устойчивость компаний агропромышленного сектора. Это приведет к тому, что в будущем, многие агропромышленные компании будут вынуждены столкнуться с серьезными финансовыми сложностями", — считает генеральный директор ТД "Мое Лето" Вагиф Бикулов.