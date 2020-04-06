МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило перечень отраслей российской экономики, наиболее пострадавших из-за распространения коронавируса. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

В список наиболее пострадавших отраслей вошли авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки, культура, организация досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт.

Кроме того, кабмин включил в перечень деятельность турагентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, гостиничный бизнес и общественное питание. Также в документ вошли организации дополнительного образования, негосударственные образовательные учреждения, деятельность по организации конференций и выставок, предоставление бытовых услуг населению.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что правительство в текущей ситуации в первую очередь поможет отраслям, которые сильнее всего пострадали от пандемии коронавируса.