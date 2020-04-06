МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство продлевает на год действие ряда срочных лицензий и разрешений, истекающих с 1 марта.

“Для нормальной работы экономики мы автоматом продлеваем на год действие ряда срочных лицензий и разрешений, которые истекают в период с 1 марта и до конца 2020 года, в том числе на строительство, производство лекарств, услуги связи, теле-радиовещание, также на деятельность организаций, которые отвечают за безопасность”, — сказал он в понедельник в ходе совещания с вице-премьерами, трансляция которого велась на телеканале Россия 24.

При этом Мишустин добавил, что аналогично правительство поступит и в отношении аккредитаций.

“Это касается различных лабораторий, центров, которые занимаются вопросами транспортной безопасности, выдачи сертификатов соответствия. Срок подачи документов на переаттестацию или повторную аккредитацию будет перенесен на период до 12 месяцев. Очередная процедура подтверждения будет считаться пройденной, а старая аккредитация действующей”, — указал он, добавив, что проверки соискателей будут проводиться удаленно.

Также Мишустин заявил, что со 2 апреля и до конца года штрафные санкции к тем, кто строит жилье, применяться не будут. "Со 2 апреля до 1 января 2021 года штрафные санкции к застройщикам применяться не будут. На этот же период многоквартирные дома не будут включаться в реестр проблемных активов", — сказал премьер. По словам Мишустина, это позволит бизнесу не опасаться угрозы банкротства и сохранить за собой перспективные проекты в сфере жилищного строительства, а покупателям — гарантированно получить свои квартиры.

По словам Мишустина, кабмин дополнительно ограничит основания для внеплановых проверок малого и среднего бизнеса, на них нужно будет разрешение прокуратуры. "Мы отменили все плановые проверки в отношении малого и среднего бизнеса. Дополнительно серьезно ограничим основания, по которым можно будет проводить внеплановые проверки. Они могут быть назначены, только если есть реальные факты причинения вреда жизни и здоровью людей или хотя бы серьезные угрозы такого инцидента. Но и тогда проверяющие команды должны будут получить разрешение прокуратуры на проведение внеплановой проверки", — сказал он. Также проверки могут быть проведены на основании поручения президента, правительства или требований прокурора