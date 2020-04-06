Премьер Японии объявил, что введет режим ЧС на фоне пандемии коронавируса
ТОКИО, 6 апр – ПРАЙМ. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе пресс-конференции заявил, что на фоне коронавируса намерен объявить о введении режима чрезвычайной ситуации во вторник, 7 апреля. Трансляция велась телеканалом NHK.
"Уже 7 апреля я намерен объявить о введении режима чрезвычайной ситуации", — подчеркнул Абэ.
Меры будут распространяться на столичный регион Токио и шесть префектур, в частности, Осака, Фукуока, Тиба, Канагава, Сайтама, Хёго.
Вместе с этим Абэ подчеркнул, что "в отличие от зарубежных стран, закрытия городов не будет".
Японский премьер также объявил о пакете антикризисных мер, который правительство намерено направить на снижение негативного эффекта от коронавируса. По словам Абэ, "пакет мер составит 108 триллионов иен (989 миллиардов долларов), что эквивалентно около 20% ВВП страны".
https://1prime.ru/state_regulation/20200406/831211912.html