ТОКИО, 6 апр – ПРАЙМ. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе пресс-конференции заявил, что на фоне коронавируса намерен объявить о введении режима чрезвычайной ситуации во вторник, 7 апреля. Трансляция велась телеканалом NHK.

"Уже 7 апреля я намерен объявить о введении режима чрезвычайной ситуации", — подчеркнул Абэ.

Меры будут распространяться на столичный регион Токио и шесть префектур, в частности, Осака, Фукуока, Тиба, Канагава, Сайтама, Хёго.

Вместе с этим Абэ подчеркнул, что "в отличие от зарубежных стран, закрытия городов не будет".

Японский премьер также объявил о пакете антикризисных мер, который правительство намерено направить на снижение негативного эффекта от коронавируса. По словам Абэ, "пакет мер составит 108 триллионов иен (989 миллиардов долларов), что эквивалентно около 20% ВВП страны".