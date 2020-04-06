МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-феврале 2020 года сократилось на 27,2%, или на 9,3 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составило 24,9 миллиарда долларов, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС).

По данным таможенной статистики, в январе-феврале внешнеторговый оборот России составил 93,5 миллиарда долларов, сократившись на 7,9%.

Экспорт России в январе-феврале сократился на 12,7% в годовом выражении и составил 59,2 миллиарда долларов. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 88,3%, на страны СНГ – 11,7%.

Основой российского экспорта в отчетный период традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 63,4% (в январе-феврале 2019 года — 67%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 68,7% (в январе-феврале 2019 года — 70,7%), в страны СНГ – 23,4% (37,6%). По сравнению с январем-февралем прошлого года стоимостный объем топливно-энергетических товаров снизился на 17,5%, а физический – на 5,9%.

Импорт РФ за январь-февраль вырос на 1,9% — до 34,3 миллиарда долларов. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 89,2%, на страны СНГ – 10,8%.

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование – 45,3% (в январе-феврале 2019 года – 43,3%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 48,3% (в январе-феврале 2019 года – 46,5%), из стран СНГ – 20,9% (18,8%). Стоимостный объем ввоза этой продукции увеличился на 6,4%, в том числе инструментов и оптических аппаратов — на 13,4%, механического оборудования – на 7,7%, электрического оборудования – на 5,3%. Снизились физические объемы импорта легковых и грузовых автомобилей — на 17,6%.

В страновой структуре внешней торговли России ведущее место занимает Евросоюз как крупнейший экономический партнер страны. На долю ЕС в январе-феврале 2020 года приходилось 41,3% российского товарооборота (в январе-феврале 2019 года – 43,8%), на страны СНГ – 11,3% (11,4%), на страны ЕАЭС – 8,2% (8%), на страны АТЭС – 33,5% (30,9%).