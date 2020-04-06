МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении отсрочек и рассрочек по налоговым платежам и страховым взносам для бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса. Максимальный срок предоставления отсрочки для бизнеса, согласно подписанному документу, может составлять один год, а на максимальную рассрочку сроком до пяти лет смогут претендовать стратегические компании в случае снижения их выручки более чем на 50%.

Рассрочка на срок до 3 лет, согласно документу, может быть предоставлена стратегическим, системообразующим, градообразующим организациям или организациям, относящихся к крупнейшим налогоплательщикам, при снижении выручки более чем на 30%.

На трехлетнюю рассрочку смогут претендовать и иные организации при наличии одного из следующих критериев: снижение выручки более чем 50% либо наличие убытков при одновременном снижении выручки более чем на 30%.

Отсрочка для бизнеса из признанных пострадавшими отраслей может быть предоставлена на один год при снижении выручки более чем на 50%, или при наличии убытков и одновременном снижении выручки более чем на 30%. Отсрочку до 9 месяцев им дадут при убытках и одновременном снижении выручки более 20%, до 6 месяцев — если выручка упадет более чем на 10%.

При этом для стратегических предприятий, крупнейших налогоплательщиков и компаний, реализующих льготируемые товары и услуги, чтобы получить отсрочку на год, достаточно снижения выручки более чем на 30%. При снижении выручки более чем на 20% отсрочка для них может составлять до 9 месяцев, а при 10% снижении — до полугода.

В остальных случаях пострадавшие от распространения коронавируса компании смогут претендовать на трехмесячную отсрочку по уплате налогов.